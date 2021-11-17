SON DAKİKA HABERİ: Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem

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Merkez üssü Düzce merkez olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 15.40'taki depremin derinliği 18.02 kilometre.

Saat 15.57'de ise bu kez 4,3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de "Bize gelen kötü bir haber yok, inşallah bundan sonra da olmaz" dedi.

"KİMSE ENDİŞE ETMESİN"



Düzce'nin 1999 depreminden sonra konut stoğunu yenileyen bir il olduğunu kaydeden Özlü, "Düzce'de yatay mimari esastır. Düzceli kardeşlerime soğuk kanlı olmalarını tavsiye ederim. Düzce deprem konusunda deneyimlidir. Soğuk kanlı olalım. Deprem konusunda hazırlıklı bir iliz. Kimse endişe etmesin" diye konuştu.



Deprem, İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu.

1999'DA 710 KİŞİ ÖLDÜ



Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 710 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 678 kişi de yaralanmıştı.

DÜZCE FAYI



Düzce fayı, Akyazı-Kaynaşlı arasında 70 kilometre uzunluğunda bulunuyor. Birbirini bütünleyen üç alt parçadan oluşan Düzce fayı, sağ yönlü doğrultulu atılımlı aktif bir fay olarak biliniyor.

Fayın aktivitesi, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleriyle de ortaya çıktı. 17 Ağustos depreminde gelişmiş olan 130 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığının 30 kilometrelik doğu bölümü, Düzce fayı üzerinde yer alıyor.

Bu deprem Düzce fayının Efteni gölüne kadar olan kesiminde gerçekleşmişti. 12 Kasım 1999 depreminde Düzce fayının doğu bölümünde olan Efteni Gölü ile Bolu'nun kuzey batısında Pirahmetler arasında kırılmıştı. Bu depremde yaklaşık kırılan fayın uzunluğu yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaydı.