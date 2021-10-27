SON DAKİKA HABERİ: e-Devlet Kapısı uygulamasına giriş yapılamıyor (e-Devlet çöktü mü?)
SON DAKİKA HABERİ: e-Devlet uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, bir süredir sistemi kullanamıyor. Yaşanan soruna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, giris.turkiye.gov.tr adresine girenler "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.
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