SON DAKİKA HABERİ: Ecrin bebek ile ilgili soruşturmada üvey babanın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı
SON DAKİKA HABERİ: Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında çocuğun üvey babasının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.
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