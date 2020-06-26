SON DAKİKA HABERİ: Ecrin bebek ile ilgili soruşturmada üvey babanın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında çocuğun üvey babasının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Anadolu Ajansı 26.06.2020 - 09:03

SON DAKİKA HABERİ: Ecrin bebek ile ilgili soruşturmada üvey babanın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı

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