SON DAKİKA HABERİ: Edirne'de astsubay, kazada şehit oldu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in kazada şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralanmıştır. Kahraman silah arkadaşımız olay yerinde ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.