SON DAKİKA HABERİ: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.00'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DAKİKA HABERİ: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi! Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir sıkıntılı ihbar almadıklarını, olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan, deprem Muğla'nın yanı sıra Antalya'da da hissedildi.

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