SON DAKİKA HABERİ... Ege'de NAVTEX gerilimi: Girersen müdahale edilecek

SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'le Türk kıta sahanlığına girme girişimi TCG Oruç Reis firkateyni tarafından engellendi. Yunan gemisine telsizle "Girersen müdahale edilecek" uyarısı yapıldı.

NTV Haber 22.09.2021 - 11:07

SON DAKİKA HABERİ... Ege'de NAVTEX gerilimi: Girersen müdahale edilecek

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Türkiye ile Yunanistan arasında yine bir NAVTEX gerilimi var. Karşılıklı ilanların ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Yunanistan’ın Fransız ‘Nautical Geo’ araştırma gemisiyle Türk kıta sahanlığına girme girişimini, TCG Oruç Reis firkateyni önledi.

Edinilen bilgiye göre; Gemiyi durduran Oruç Reis telsizle “Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek” diye uyardı.

Kıta sahanlığına sokulmayan gemi dönmek zorunda kaldı. Yunanistan, 16 Eylül’de ‘Nautical Geo’ gemisi için 16-22 Eylül’ü kapsayan bir NAVTEX yayınlamıştı.

Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmada çizilen sınırların aşıldığını ve NAVTEX’in kendi kıta sahanlığını kapsadığını görünce karşı Navtex yayınlamıştı.

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