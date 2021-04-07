SON DAKİKA HABERİ: EGM'den ''Cumhurbaşkanlığı korumasının para videosu'' iddiasına açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Bazı sosyal medya platformlarında, 'Cumhurbaşkanlığı koruması olduğunu iddia eden kişinin para videoları çıktı' haberlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü bir metin yayımladı. Açıklamada, 'Cumhurbaşkanlığı’nın yakın koruması olduğu” iddiası asılsızdır denildi.  Özel bir şirkette şoför olarak çalıştığı belirlenen kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

07.04.2021 - 13:49

SON DAKİKA HABERİ: EGM'den ''Cumhurbaşkanlığı korumasının para videosu'' iddiasına açıklama

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı:

''Bazı sosyal medya platformlarında yer alan “Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan / KAYSERİ adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır.

Dezenformasyon yapan şahsın, “Cumhurbaşkanlığı’nın yakın koruması olduğu” iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında  herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, “Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi” gerekçesi ile gözaltına alınmıştır.

Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır'' 

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