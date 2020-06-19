SON DAKİKA HABERİ: Ehliyette yeni dönem (Bakan Soylu açıkladı)

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek'' açıklaması bulundu.

DHA 19.06.2020 - 10:39

SON DAKİKA HABERİ: Ehliyette yeni dönem (Bakan Soylu açıkladı)

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...