SON DAKİKA HABERİ: Ehliyette yeni dönem (Bakan Soylu açıkladı)
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek'' açıklaması bulundu.
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