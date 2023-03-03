SON DAKİKA HABERİ: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'in çağrısına yanıt

Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.



Akşener, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.'' diye konuştu.



Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi.



Akşener'in açıklamalarının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmişti.

İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'in çağrısına yanıt geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." ifadesini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın halkın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birlik olduğunu belirtti.



İmamoğlu, "Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur." açıklamasında bulundu.



Yavaş ve İmamoğlu, eş zamanlı paylaşımlarında birbirlerinin hesaplarını etiketledi.

