SON DAKİKA HABERİ: Elazığ Mustafa Paşa'da çökme riski olan bina yıkılıyor

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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Mustafa Paşa ilçesindeki 27 yıllık 5 katlı Altınaş Apartmanı çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Ekipler bina çevresini güvenlik çemberine aldı. Binanın kontrollü şekilde yıkım çalışması başladı.

CANLI YAYIN: ELAZIĞ'DA ÇÖKME RİSKİ OLAN BİNA YIKILIYOR

MALATYA'DA İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Malatya'da Sivas caddesi üzerinde aralarında yaklaşık 50 metre bulunan binalarda yaşayanlar, çatırtı sesleri duyunca yetkililere haber verdi. Çevrede güvenlik önlemi alınarak, iki bina çökme riskine karşı boşaltıldı.

Yıkım işleminin en kısa sürede yapılması planlanıyor.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 11 bin 32 binadaki hasar tespit çalışmaları tamamlandı.



Bu binalardan 274'ü yıkıldı. 2 bin 876 binanın ağır, 150 binanın orta, 3 bin 514 binanın ise hafif hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılması gereken 42 bina bulunduğu açıklanmıştı.



Hasar tespit çalışmaları, 530 teknik personel ve 4 araçla yapılıyor.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI OKULLARDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI