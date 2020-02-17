SON DAKİKA HABERİ: Elazığ Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.42'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde ilk bilgilere göre bir hasar oluşmadı.

24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ise 41 kişi (Elazığ 37, Malatya 4) hayatını kaybetmişti.

VİDEO: ELAZIĞ'DAKİ 6,8'LİK DEPREMİN PANİK ANLARI KAMERADA