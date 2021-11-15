SON DAKİKA HABERİ: Elmalı davasında 3 beraat

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Antalya'da iki çocuğa istismarda bulunulduğuna ilişkin Elmalı davasında 3 sanık için beraat kararı verildi.



Geçen yıl 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşin, anne ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Haklarında “çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar ve eziyet” suçlamalarından dava açıldı.

Dosyada üvey dayı da “suça sürüklenen çocuk” sıfatıyla sanık olarak yer aldı.



Soruşturma sürecinde koruma altına alınan iki çocuk istismarı anlatmış, bunu da deftere yaptıkları çizimlerle aktarmaya çalışmıştı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı beraat etti.