SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaşının alt sınırını da içeren düzenleme TBMM'de
SON DAKİKA HABERİ: Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30’luk zam öngören, en düşük emekli aylığının 5500 TL'ye ve asgari ücrette devlet desteğini 250 TL’den 400 TL’ye çıkartan düzenleme Meclis Başkanlığına sunuldu. Düzenleme ile malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları da yüzde 30 oranında artırılıyor.
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