SON DAKİKA HABERİ: Emine Bulut cinayetinde müebbet kararına itiraz

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Emine Bulut cinayetinde müebbet kararına itiraz edildi.

Kırıkkale'de Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı Turgay Özcan itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

Avukat Özcan, Fedai Varan'ın Emine Bulut'u tasarlayarak öldürdüğünü ileri sürerek, cezanın ağırlaştırılmış müebbet olması gerektiğini söyledi.

Turgay Özcan, dava dosyasında Emine Bulut'un minibüsten eski eşi Varan tarafından zorla indirilmesi ve karakola girip çıktığı görüntülerin bulunmadığını, bu nedenle savcılığın ihmali olduğunu savunarak "Bana göre mahkeme sanık vekilinin tüm taleplerini reddetti, bir tanesini kabul etmiş gibi oldu. İstinaftan her şey çıkabilir. Bu kişi Emine Bulut'un yanına belinde bıçakla gidiyor. Daha önce planladı ve gitti. Bunu kasten yaptı ve bir pişmanlık göstermedi. Bu yaptığı hareketi dışarı çıksa yine yapabilecek bir insan. Ağırlaştırılmış müebbeten başka çıkar yolu yok" dedi.



Emine Bulut'u bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Fedai Varan, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

NEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMEDİ? (HUKUKÇU YORUMU)