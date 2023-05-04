SON DAKİKA HABERİ: Emrah Apartmanı davasında karar çıktı
SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar çıktı. Binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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