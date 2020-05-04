SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan: Aşı insanlığın ortak malı olmalı

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Coronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından satır başları;

Salgın dillerimiz dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır. Bu anlayışla 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık.

Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz.

Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalı. Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması prensibi itinayla uygulanmalıdır.

Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...