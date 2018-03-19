Son dakika haberi...Erdoğan'dan Putin'e tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin’i tebrik etti.



Görüşmede, ikili ilişkilere ve nisan ayında Suriye konusunda Türkiye'de yapılacak Üçlü Zirve'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti.

MACRON'DAN DA PUTİN'E TEBRİK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Vladimir Putin'i telefonla arayarak, ülkesinin sosyal, ekonomik, siyasi ve demokratik modernizasyonunda başarı dileklerinde bulundu.



Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, Rusya'daki seçimlerin ertesinde ve Putin'in bir kez daha görevi devralma hazırlığı yaptığı bir sırada, Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa adına, Rusya'ya ve Rus halkına, sosyal, ekonomik, siyasi ve demokratik modernizasyonda başarı dileklerini ilettiği bildirildi.



Görüşmede, Fransa ve Avrupa ile Rusya arasında yapıcı bir diyaloğun öneminin vurgulandığı belirtilen açıklamada, Macron'un Suriye'de Doğu Guta ve Afrin'deki gelişmelerden duyduğu derin kaygıyı Rus mevkidaşına ilettiği ve Rusya'dan çarpışmalar ve sivil kayıpların önlenmesi için elinden geleni yapması çağrısında bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada, Macron'un Ukrayna konusunda ise ülkenin uluslararası camia tarafından tanınan toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden sağlanmasına ve Minsk anlaşmasının en kısa zamanda yürürlüğe girmesine yönelik derin bağlılığını sürdürdüğü vurgulandı.



Macron'un, "Fransız vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için alınan önlemler hakkında Putin'i bilgilendirdiği" kaydedilen açıklamada ayrıca, İngiltere Salisbury'de eski Rus ajanı Sergey Skripal'in uğradığı kabul edilemez kimyasal saldırı ile ilgili tüm sorumluluğun açığa çıkarılması, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) bildirilmeyen tüm nükleer programların ciddi bir şekilde ele alınması çağrısında bulunduğu bildirildi.



Putin, dün Rusya’da gerçekleştirilen seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 76,69 oy oranıyla kazanarak tekrar devlet başkanı seçilmişti.



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