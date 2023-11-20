SON DAKİKA HABERİ: Erzincan'da Kahramanlar operasyonu: Yeşil ve Gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Kemah kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Kahramanlar-28 Operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyona dair bilgiler paylaşan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde YEŞİL kategoride yer alan ve 3 Jandarma Uzman Çavuşumuzun şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve GRİ kategoride yer alan H.G. isimli teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yunus Babayiğit adlı hain teröristin 3 güvenlik görevlimizin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlimizin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.



H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşımızın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi." dedi.