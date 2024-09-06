Son dakika haberi! Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı yaşanıyor. Hindistan’dan Almanya’ya giden bir yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Havalimanındaki ekipler alarma geçerken, kentte hava sahası trafiğe kapatıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uçakta 247 yolcu ve mürettebat olduğunu açıkladı.



Vali Çifti, uçağın tahliye edildiği bilgisini paylaştı.



Uçağa gelen ekipler, kabin içinde ve yolcuların valizlerinde bomba araması yapıyor.