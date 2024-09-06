SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler uçakta arama yapıyor

SON DAKİKA HABERİ: Hindistan’dan Almanya’ya giden bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum hava sahasının kapatıldığını açıkladı. Uzman ekip, uçakta arama yapıyor.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler uçakta arama yapıyor
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Son dakika haberi!  Havalimanı’nda bomba alarmı yaşanıyor.

Hindistan’dan Almanya’ya giden bir yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

Havalimanındaki ekipler alarma geçerken, kentte hava sahası trafiğe kapatıldı.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler uçakta arama yapıyor - 1 Havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı

Valisi Mustafa Çiftçi, uçakta 247 yolcu ve mürettebat olduğunu açıkladı.

Vali Çifti, uçağın tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Uçağa gelen ekipler, kabin içinde ve yolcuların valizlerinde bomba araması yapıyor.

SON DAKİKA HABERİ | Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı, ekipler uçakta arama yapıyor - 2

Bomba alarmı nedeniyle havalimanı çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

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