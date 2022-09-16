SON DAKİKA HABERİ: Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: AFAD, Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Vali Memiş, "Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.09.2022 - 23:38 | Son Güncelleme : 17.09.2022 - 00:46

SON DAKİKA HABERİ: Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! 'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem - 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Bingöl'de de hissedildi.

SON DAKİKA HABERİ: Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem - 2

VALİ MEMİŞ: İL GENELİNDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor." dedi.

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