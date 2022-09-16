SON DAKİKA HABERİ: Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Bingöl'de de hissedildi.



VALİ MEMİŞ: İL GENELİNDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor." dedi.