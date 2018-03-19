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Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de rahatsızlanan ve ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen 73 yaşındaki Hasan Celal Güzel, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



Güven Hastanesinden yapılan açıklamada, bilinen karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezliği ve ileri evre kalp yetmezliği tanıları olan Hasan Celal Güzel'in genel durum bozukluğu ve derin anemi nedeniyle dün saat 19.03'te hastaneye kabul edildiği belirtildi.



İlk değerlendirme sonucunda septik şok tablosunda olduğu saptanan Güzel'in genel yoğun bakım ünitesine alınarak antibiyotik tedavisi ve diğer destek tedavisine başlandığı vurgulanan açıklamada, "Ağır akciğer infeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilerek izlenmiştir. Uygulanan yoğun tedaviye yanıt vermemiş ve sabah 05.45'te kardiyak arrest tablosu gelişmiştir. Kardiyopulmoner resusitasyona cevap vermemiş ve saat 6.15'te eksitus kabul edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.



Hasan Celal Güzel için yarın Türkiye Büyük Millet Meclisinde devlet töreni düzenlenecek. Hacı Bayram Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Güzel'in naaşı, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

HASAN CELAL GÜZEL KİMDİR?

1945 yılında Gaziantep’te doğan Hasan Celal Güzel ilk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitiren Güzel, Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli kademelerde

çalıştı.



38 yaşında Başbakanlık müsteşarı olarak Türkiye’nin en genç Başbakanlık müsteşarı unvanını alan Güzel, 1986 yılında Anavatan Partisi’nden Gaziantep milletvekili olarak TBMM’ye girdi.



Turgut Özal Hükümeti’nde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev alan Güzel, daha sonra Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulundu. Güzel ayrıca 1986-89 yılları arasında Dışişleri Bakan vekilliği görevini üstlendi.



1992'de Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) kuran ve Genel Başkan olan Güzel, daha sonra Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi'ni kurdu ve 'YENİ TÜRKİYE' isimli 2 aylık akademik dergiyi yayınlamaya başladı.

ESKİ YOL ARKADAŞLARI HASAN CELAL GÜZEL'İ NTV YAYININDA ANLATTI

