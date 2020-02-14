SON DAKİKA HABERİ: Eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hakkında karar

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İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İbrahim Burak Oğuz dinlendi. Oğuz'a, Amerika'ya birlikte gittiği eski binbaşı mahrem imam Hüseyin Çakıroğlu ile bağlantısı soruldu. Eski Belediye Başkanı, Çakıroğlu'nun FETÖ üyesi olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

Örgüt adına ya da örgütle ilgili kimseyle görüşmediğini ifade eden Burak Oğuz, bazı sohbet toplantılarına katıldığını ve demokrasi gereği farklı fikirlerde olunabileceğini belirtti.

CHP'li Oğuz hakkında ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.