Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ölümlü kaza sonrası ABD’ye firar eden Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iade süreçlerine ilişkin soruyu yanıtladı.



Türkiye’nin gerekli belgeleri ABD tarafıyla paylaştığını anlatan Bakan Tunç, her duruşma sonrası da ihtiyaç olan belgelerin gönderildiğini anlattı.



“Yargıdan kaçış olmamalı.” diyen Bakan Tunç, “1 kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık, iade taleplerimizi gönderdik. Bu kapsamda tutuklama gerçekleşti. İade yargılaması sonrasında Türkiye’ye gönderileceğini umuyoruz.” şeklinde konuştu.