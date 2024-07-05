SON DAKİKA HABERİ | Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargıdan kaçış olmamalı

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD’ye firar eden ve Türkiye’nin iade talebi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un iade sürecine ilişkin konuştu. Bakan Tunç, “Gerekli belgeleri gönderdik. Her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek açıklamaları gönderiyoruz. İade edileceklerini umuyoruz. Yargıdan kaçış olmamalı.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargıdan kaçış olmamalı
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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ölümlü kaza sonrası ABD’ye firar eden Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ’ye iade süreçlerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Türkiye’nin gerekli belgeleri ABD tarafıyla paylaştığını anlatan Bakan Tunç, her duruşma sonrası da ihtiyaç olan belgelerin gönderildiğini anlattı.

“Yargıdan kaçış olmamalı.” diyen Bakan Tunç, “1 kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık, iade taleplerimizi gönderdik. Bu kapsamda tutuklama gerçekleşti. İade yargılaması sonrasında Türkiye’ye gönderileceğini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

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KİRADA YÜZDE 25 SINIRI OLACAK MI?

Bakan Tunç’a 1 Temmuz’da sona eren kirada yüzde 25 sınırının devam edip etmeyeceği de soruldu.

Kiradaki artışın Borçlar Kanunu tarafından düzenlendiğini anımsatan Bakan Tunç, “1 Temmuz itibarıyla düzenleme sona erdi. Meclis’in takdirinde olan bir husus. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Ekonomi yönetimimiz çalışmalarını sürdürüyor. Borçlar kanunumuzun ilgili maddesi zaten kira miktarının nasıl artırılacağına yönelik düzenlemeleri içeriyor.” yanıtını verdi.

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