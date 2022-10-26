SON DAKİKA HABERİ: Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası TBMM'de kabul edildi

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakibaba'nın milletvekilliği Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda düştü.

SON DAKİKA HABERİ: Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası TBMM'de kabul edildi

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Son dakika haberi! TBMM Genel Kurulunda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bağımsız Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu.

Yapılan oylamada istifası kabul edilen Fakıbaba'nın milletvekilliği düştü.

Fakıbaba'nın istifasıyla AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1'er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.

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