SON DAKİKA HABERİ: Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Ferdi Tayfur Antalya'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur 15 Aralık'ta hastalanıp hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ailesinin isteği üzerine Antalya'ya sevk edildi. Sanatçı Antalya'da bir sinüs ameliyatı geçirdi.



Daha sonra tedavisine aynı hastanede devam edildi. Gözetim sürecinde sanatçının durumu iyiye gitmedi.

Ferdi Tayfur'a 2020 yılında Antalya'da oğlundan böbrek nakli yapılmıştı.



FERDİ TAYFUR KİMDİR?



Ferdi Tayfur, Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden birisidir. Arabesk müziğinin önemli temsilcilerinin başında gelir.



Sanat hayatı boyunca birçok albüm ve filme imza attı, geniş bir hayran kitlesi sahiptir.



Tayfur'un ölümü sanat camiasında üzüntü yarattı.



MERAK ETME SEN



"Sevdiği için toprak oldu, taş oldu..."



Ferdi Tayfur, şarkıları kadar filmleriyle de milyonları ağlattı. Arabesk müziğin önemli ismi artık hayatta değil...



Onun hikayesi 1945 yılında Adana'da başladı.



Besteler yaparak girdiği müzik piyasasında birkaç plak yayınlasa da büyük şöhrete "Çeşme" şarkısıyla ulaştı. 1976'da aynı isimle rol aldığı film 12 milyon kişi tarafından izlendi.



"Benim Gibi Sevenler", "Derbeder", "Bana da Söyle" gibi onlarca unutulmaz şarkıya imza attı. Tam 12 Altın Plak Ödülü kazandı.



GÜLHANE PARKINDA UNUTULMAZ KONSER



1992 yılında çıkardığı "Prangalar" albümü 5 milyon satarak rekor kırdı. Bir rekor da ertesi yıl Gülhane Parkı konserinde geldi. Konseri tam 200 bin kişi izledi.



"Emmoğlu" ve "Sabahçı Kahvesi" gibi şarkılarıyla 90'lar kuşağını da etkiledi.



Zara , Ziynet Sali ve eski esi Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe gibi isimler onun eserlerini yeniden yorumladı.

