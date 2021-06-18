SON DAKİKA HABERİ: FETÖ elebaşının yeğeni Selahattin Gülen için istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Anadolu Ajansı 18.06.2021 - 15:21 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 16:16

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ elebaşının yeğeni Selahattin Gülen için istenen ceza belli oldu

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FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanmaları'ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, 31 Mayıs'ta Türkiye’ye getirildi.

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Selahaddin Gülen'in iddianamesi, Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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