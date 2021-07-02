SON DAKİKA HABERİ: FETÖ soruşturmasında 60 mahrem imam için gözaltı kararı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 "mahrem imam" şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Anadolu Ajansı 02.07.2021 - 09:12 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 09:38

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ soruşturmasında 60 mahrem imam için gözaltı kararı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 60 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 30'u çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

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