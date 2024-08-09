SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'cü firari savcı Zafer Yıldız İstanbul'da yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Bağcılar'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan geçmiş dönemde Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ihraç savcı Zafer Yıldız yakalandı.

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'cü firari savcı Zafer Yıldız İstanbul'da yakalandı
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Son dakika haberi! FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yıldız'ı yakaladı.

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'cü firari savcı Zafer Yıldız İstanbul'da yakalandı - 1

Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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