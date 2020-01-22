SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'nün VIP dinleme davasında karar

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FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis cezası aldı.
Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'ye 27 yıl 4 ay 15 gün, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı'ya da 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet müdürü Yurt Atayün'e de "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.