SON DAKİKA HABERİ: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehit olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
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Son dakika haberi! Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşinde bir asker şehit oldu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde teröristlerin üst bölgesine yönelik taciz atışında Uzman Çavuş Selçuk Kurt ağır yaralandı. Derhal hastaneye kaldırılan Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağılığı dileriz." denildi.

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