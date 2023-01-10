SON DAKİKA HABERİ: Gabar'da 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu, Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu, "Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Gabar'da 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

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