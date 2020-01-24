SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

Son dakika haberi!

Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz "Aramızda fikir ayrılığı yok. Ayrı ayrı

fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Bilgi sızdırma açıklaması hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam

yönetime böyle bir şey söylemekten hicap duyarım" ifadelerini kullandı.

TERİM "BU BİR FİKİR AYRILIĞIDIR" DEMİŞTİ

Kupadaki Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısında konuşan Fatih Terim "en bu konuda Denizlispor maçından sonra fikirlerimi söyledim. Bu konunun tek taraflı olmadığını; camiamızın, taraftarlarımızın, eski-yeni tüm yönetimlerin ortak konsensüs içerisinde bunu değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Bunun için geçen gün toplantı için davet edildim ve buraya geldim. Başkan, Abdurrahim Bey (Albayrak) ve Yusuf Bey (Günay) vardı. Oturduk ve ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, bir şans vermek ve ona bir kapı açmak gerektiği kararımı tekrar ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır."Buradan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu üstüne basarak söyledim. Ben daha eve varmadan bir gazeteye, akşam birkaç gazeteciye maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil. 'Yönetimle arasında sorun var.' dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Fakat zaman zaman çaba harcadıkça da hayal kırıklığı yaşıyorum. Fikrimi ve bu konuya olan yaklaşımımı hiç değiştirmedim. Sadece Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum ve çelişki çıkmasının da önüne geçtim" demişti.