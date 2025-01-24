SON DAKİKA HABERİ: Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Gazeteci Deniz Arman, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Arman, bugün Çam Sakura Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad paylaştı.



Erad'ın paylaşımında "Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. 'Kum saati! durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteciyi, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman'ı kaybettik." dedi.

CENAZESİ YARIN

Arman'ın cenazesi 25 Ocak (yarın) öğle namazının ardından Beşiktaş Vişnezade Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Muhabirliğe 1985'te Milliyet gazetesinde başladı. 1991'de Milliyet'ten ayrılıp Show TV'ye geçti.

Show TV'de ilk kez anchorman olarak haber sunmaya başladı. Bu görevle 1996 yılında Gülgün Feyman'la birlikte Star TV'ye geçti. 1999 yılında Star TV'den ayrıldı ve hem Show TV'ye geri döndü hem de Akşam gazetesine geçti. 2000 yılında Show TV'den ve Akşam gazetesinden ayrılarak Habertürk TV'ye geçti.

2003 yılında Habertürk TV'den ayrılıp Vatan gazetesine geçti. 2004 yılında Vatan gazetesinden ayrılıp tekrar Star TV'ye döndü. 2005 yılında Kenan Işık'ın gelmesi üzerinde Star TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'de hafta sonu haber sunucusu oldu.

Kanal D hafta sonu haberlerini sunan Deniz Arman, 2010 yılında görevden alındı. 2012 yılında tekrar Kanal D'ye dönerek Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu.



Kanal D Haber'deki görevine 6 Kasım 2014'te son verildi.