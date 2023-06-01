SON DAKİKA HABERİ: Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti

MEHMET BARLAS KİMDİR?



Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe henüz öğrenciyken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı.



İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.



Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu. Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.



2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte "Yorum Farkı" adında bir program hazırlayıp sundu. Son olarak Sabah Gazetesi Başyazarı olarak okurlarıyla buluşan Barlas, aynı zamanda Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti de üyesiyidi.



Eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğlu olan Mehmet Barlas 1968'den beri Canan Barlas'la evlidir. Barlas çiftinin bu evlilikten Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunmaktadır.



MEHMET BARLAS'IN ESERLERİ



Sosyo-politik Bir Gerçek Olarak Hocaefendi Sendromu



Rüzgar Gibi Geçti



Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi, Birey Yayıncılık, İstanbul 2005



İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak



Türkiye Üzerine Pazarlıklar



Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi, Birey Yayıncılık



Turgut Özal'ın Anıları, Sabah Kitapları