SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 31 yaralı

Son dakika haberi! Gaziantep'te katliam gibi bir kaza yaşandı.

Kontrolden çıkan bir otomobil dere yatağına yuvarlandı.

Olay yerine ambulans, itfaiye ve gazeteciler gitti. Müdahale sürerken bir otobüs devrilerek kaza bölgesinde bulunan görevlilere ve gazetecilere çarptı.



Kazada, 3 itfaiye personeli, 3 sağlık personeli ve 2 gazeteci dahil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIĞI KAMERAMAN DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Gaziantep’te, 15 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, tedavi gördüğü hastanede dehşet anlarını anlattı.

Özdemir, “Yolda kaza vardı. Yardım etmek için durduk. Araç dereye uçmuştu. Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için 1 saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Yolcu otobüsünün devrilerek geldiğini gördüm. 'Kaçın' diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Otobüsün çarptığı ambulanslardan biri yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



Gaziantep Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralı 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi;



"20.08.2022 tarihinde Gaziantep-Nizip Otoban yolunda, Nizip’e 10 kilometre kala bir binek aracın uçuruma yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Trafik kazasına müdahalede bulunan itfaiye, 112 ambulans ve polis araçları ile olay anında orada bulunan İhlas Haber Ajansı haber ekibine ait aracın emniyet şeridinde bekledikleri esnada kaza yerine 400 metre mesafeden zikzaklar çizerek 150 metre kala devrilen yolcu otobüsünün kayarak araçlara çarpması sonucu ikinci bir kaza daha meydana gelmiştir. Kazalarda toplamda 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli, 2 ajans muhabiri ve 7 yolcu olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanarak Nizip ve Gaziantep’te bulunan çeşitli hastanelere kaldırılmıştır. Olaya 15 adet ambulans, 1 UMKE timi ve 48 personel müdahalede bulunmuştur. Saat 19.15 itibariyle yaralanan vatandaşlarımızdan 6’sının durumu ciddiyetini korurken 12 vatandaşımızın tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Kazanın meydana gelişi ile ilgili soruşturma sürmektedir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuya ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, "Konuyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır. Konu adli süreç sonucunda tüm yönleriyle aydınlatacaktır ancak bu giden canları geri getirmiyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaza nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Soylu "Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" dedi.

Hayatını kaybeden gazetecilerin İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen ile aracı kullanan Umut Yakup Tanrıöver olduğu öğrenildi.

BAKAN KOCA: YARALILAR İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı sayısının 9'u ağır 31 olduğunu belirterek, yaralıların tedavisi için bütün imkanların seferber edildiğini bildirdi.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Nizip'te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9'unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkanlar seferber edilmiştir." ifadelerini kullandı.

VİDEO: OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER