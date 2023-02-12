SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te yıkılan sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.

SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te yıkılan sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı

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Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan 'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında dün "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirilen Akay, nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik müteahhidin tutuklanmasına karar verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te yıkılan sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı - 1

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