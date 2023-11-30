SON DAKİKA HABERİ: Gazze'deki ateşkes devam edecek

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İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşması bir kez daha uzatıldı. İsrail ordusu, daha fazla rehinenin serbest bırakılması için ateşkesin sürdürüleceğini açıkladı.
Hamas'tan yapılan açıklamada uzatmanın bir günlük olduğu belirtildi. Dört günlük olarak başlayan ateşkes ve esir takası anlaşması iki gün uzatılarak altı güne çıkartılmıştı.
ATEŞKES BİTİMİNE DAKİKALAR KALA UZATILDI
Hamas ve İsrail'in ilk uzatma açıklaması ateşkesin bitimine saatler kala yapılmıştı. Katar'ın başkenti Doha'da merkezlenen ateşkes görüşmelerinin ikinci kez uzatılacağı haberi anlaşmanın sona ermesine 10 dakika kala geldi.
Türkiye saati ile sabah 8'de Gazze'deki İsrail - Hamas ateşkesi sona erecekti.
ESİR TAKASI DEVAM EDECEK
Hamas ve İsrail arasındaki anlaşma kapsamında taraflar karşılıklı olarak esirleri serbest bırakıyor. Hamas altı günlük ateşkes kapsamında 70 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. İsrail ise hapishanelerinde tutuklu bulunan 210 Filistinli kadın ve çocuğu tahliye etti.
MASADA KİMLER VAR?
Katar'da yoğunlaşan görüşmelerde Mısır ve Katar arabuluculuk görevini üstleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıya İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yanısıra ABD istihbarat servisi CIA de katılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da sabah erken saatlerde Tel Aviv'e gitti. ABD basınında yer alan bilgilere göre üçüncü Ortadoğu turuna başlayan Blinken'in ana gündem maddesi Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sonlandırılması ve geçici ateşkesin uzatılmasıydı.
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