SON DAKİKA HABERİ: Gazze'deki ateşkes devam edecek

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İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşması bir kez daha uzatıldı. İsrail ordusu, daha fazla rehinenin serbest bırakılması için ateşkesin sürdürüleceğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada uzatmanın bir günlük olduğu belirtildi. Dört günlük olarak başlayan ateşkes ve esir takası anlaşması iki gün uzatılarak altı güne çıkartılmıştı.

ATEŞKES BİTİMİNE DAKİKALAR KALA UZATILDI

