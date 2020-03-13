SON DAKİKA HABERİ: Gençlik ve Spor Bakanı: Öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu corona virüse dair alınan bazı önlemleri açıkladı. Okulların tatil olduğu sürede dileyen öğrencilerin yurtta kalabileceğini söyleyen Kasapoğlu ''Yurtta kalmayan öğrencilerden ücret alınmayacak'' dedi.

ntv.com.tr 13.03.2020 - 11:42

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Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. 

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

“Okulların kapalı olduğu sürede kaldıkları yurttan izin alan öğrencilerimiz özel izinli sayılacak. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Öğrenci burs ve kredi ödemeleri de bu kapsamda devam edecek. Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ise uluslararası gençlik kampları da ertelendi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, basketbol, voleybol, hentbol maçları da seyircisiz oynanacağını duyurarak, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

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