SON DAKİKA HABERİ: Gezi Parkı davasında cezalar onandı

SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

SON DAKİKA HABERİ: Gezi Parkı davasında cezalar onandı
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Son dakika haberi! Yargıtay, Gezi Parkı davasında kararını açıkladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Mücella Yapıcı ile Hakan Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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