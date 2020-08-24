SON DAKİKA HABERİ: Giresun'da can kaybı 7'ye yükseldi
SON DAKİKA HABERİ: Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 7'ye yükseldi.
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