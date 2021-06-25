SON DAKİKA HABERİ: Göç anlaşması: AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro

Son dakika haberi! Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de biraraya geldi.

Liderler zirvenin Türkiye oturumunda, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli siyasi diyaloğu başlatma kararı aldı.

AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.



Ayrıntılar toplantıdan sonra belli oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması kapsamında yaklaşık 3 milyar euro verilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...