Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğunu açıkladı.

DHA 14.08.2020 - 10:23

Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de yer alan 'Destan' kod adlı Belyan Bozyiğit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "11 Ağustos'ta Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edildi" denildi.

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