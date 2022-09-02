SON DAKİKA HABERİ: Gülşen için istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Şarkıcı Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Haberler 02.09.2022 - 10:44 | Son Güncelleme : 02.09.2022 - 10:48

SON DAKİKA HABERİ: Gülşen için istenen ceza belli oldu

İlişkili Haberler

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması itirazına ret

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması itirazına ret

Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi

Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi

Son dakika haberi! 

Şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Gülşen'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulunmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 25 Ağustos'ta gözaltına alınan Gülşen, 4 gün sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Gülşen'in dün avukatı aracılığıyla ev hapsi kararının kaldırılması için yaptığı itiraz ise reddedilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...