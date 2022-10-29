SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 120 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'nin başkenti Seul'de "Cadılar Bayramı" kutlamalarında izdiham çıktı. Onbinlerce kişinin dar sokakta ilerlemesinin ardından çıkan izdiham'da 120 kişinin öldüğü,100'den faza kişinin de yaralandığı açıklandı. Kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 120 ölü

İlişkili

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Güney Kore'de onbinlerce kişi, Cadılar Bayramı kutlamaları için başkent Seul'ün merkezine akın etti. Çıkan izdihamda can pazarı yaşandı. İzdihamda ilk belirlemelere göre 120 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi de yaralandı. 

Yerel basına göre yaklaşık 100 bin kişi gece hayatıyla ünlü Itaewon semtinde Cadılar Bayramı kutlamalarının gerçekleştiği dar sokağa akın etti. Kalabalığın sokakta ilerlemeye başlamasının ardından izdiham çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 120 ölü - 1

Kimi izdihamdan kurtulmak için sokağın duvarlarına tırmanırken, mahsur kalan çok sayıda kişiyse ezilerek hayatını kaybetti. Yaralananlar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin çoğunun kalp durması sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Olay yerine 400'den fazla ilkyardım görevlisi sevk edildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde ilkyardım ekipleri çok sayıda kişiye kalp masajı yaparken görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 120 ölü - 2

Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk-Yeol'un olayın ardından üst düzey yardımcılarıyla toplandığı, ve çevredeki hastanelerin can kayıplarının artmasını önlemek amacıyla hazırlıklı olmaları talimatı verdiği bildirildi.

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

Yetkililer, izdihamın nedeninin araştırıldığını söyledi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 120 ölü - 3

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...