SON DAKİKA HABERİ: Güngören'de bina çöktü
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapmasındaki bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Son dakika haberi! Haznedar Mahallesi'nde boşaltılan ve yıkımına başlanan bina, çalışmalar sırasında çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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