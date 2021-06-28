SON DAKİKA HABERİ: Güvenoyunu kaybeden İsveç Başbakanı istifa etti

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Parlamentoda güvenoyunu kaybeden ilk İsveçli lider olan Başbakan Stefan Lofven yeni hükümet kurulması çağrısında bulundu.

Teknik olarak istifasını sunan Lofven, yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak koltukta oturmaya devam edecek.

Lofven, 2014 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturuyordu. Sosyal Demokrat Partili lider Lofven, güvenoyunu kaybettikten sonra anayasaya göre ülkeyi erken seçime götürme hakkına sahipti.

Başbakan Lofven, "Erken seçim, İsveç için en iyi seçenek değil. Meclis Sözcüsü, parlamento tarafından kabul edilebilecek bir ismi belirleyecek. Şimdiki yönetim geçici hükümet olarak görevine devam edecek" dedi.

İsveç meclisindeki 349 koltuktan 100'üne sahip olan Lofven, Yeşiller ile koalisyon içindeydi. Ülkedeki Sol Parti'nin dışarıdan desteğiyle Sosyal Demokratlar - Yeşiller koalisyonu ülkeyi yönetiyordu.

Geçen hafta Sol Parti, koalisyona verdiği desteği çekti. Sol Parti'nin kararı sonrası mecliste yapılan güvenoyu yoklamasında 181 hayır oyuna karşı 109 evet alabilmişti.

İsveç'te bir sonraki genel seçim 11 Eylül tarihinde yapılacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...