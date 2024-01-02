SON DAKİKA HABERİ: Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
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Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü, 18 Aralık 2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden olan ve "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını açıkladı.

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