SON DAKİKA HABERİ: Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı: Gülen dahil 10 kişiye dava

Son dakika haberi! Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma 20 yıl sonra tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.



İddianamede, FETÖ elebaşı Fehullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 isim var. Şüphelilerden firari emekli Albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek, "tasayarlayarak öldürme" ile suçlanıyor.



FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı hakkındaki suçlama ise "adam öldürmeye azmetttirme."

Bu 7 isim için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede ayrıca, eski yüzbaşı Nuri Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak hakkında 20 yıl, Mehmet Narin için ise 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Soruşturma kapsamında yer alan 9 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verildi.



Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmüştü.



Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta Emniyet'e teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.



Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

