SON DAKİKA HABERİ: Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'de

Son dakika haberi! Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş'ı, Türkiye'ye iadesi çerçevesinde Türk polisi nezaretinde Bulgaristan'dan getiren uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.



Levent Göktaş, Bulgaristan güvenlik makamlarından Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ekibi tarafından teslim alındı ve Türk polisinin nezaretinde bindirildiği uçak, Sofya'dan hareket etti.



Göktaş'ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.



Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki aramanın tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.



Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.



Filibe Temyiz Mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi 14 Aralık'ta kabul etmişti.



NECİP HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ



Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun dikkatleri üzerine çekmesine neden olan çıkışı FETÖ'nün sözde "cemaat" olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriydi. "Gülen cemaati"nin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, "Köstebek" isimli kitabında "Gülen cemaati"nin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı "Fetullahçılar" olarak tanımladı.



Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde başından vurularak öldürüldü.



Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi. Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi.