SON DAKİKA HABERİ: Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye iade edildi

Son dakika haberi! Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan Mustafa Levent Göktaş,Türkiye'ye iade edildi.



Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan kalkan ve Göktaş'ın da içinde bulunduğu uçak, saat 23.55'te İstanbul Havalimanı'na indi. Göktaş'ı, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri aldı.

Göktaş'ın geceyi İstanbul'da geçireceği, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanılacak Ankara Ağır Ceza Mahkemesince hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının yüzüne okunacağı öğrenildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan kalkan ve Göktaş'ın da içinde bulunduğu uçak, saat 23.55'te İstanbul Havalimanı'na indi. Göktaş'ı, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri aldı.

BULGARİSTAN'DA 1 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI



Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki arama kararının tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.



Göktaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürmek" ve "örgüt kurmak'' suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.



Filibe Temyiz Mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi 14 Aralık'ta kabul etmişti.



NECİP HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ



Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun dikkatleri üzerine çekmesine neden olan çıkışı FETÖ'nün sözde "cemaat" olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriydi. "Gülen cemaati"nin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, "Köstebek" isimli kitabında "Gülen cemaati"nin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı "Fetullahçılar" olarak tanımladı.



Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde başından vurularak öldürüldü.



Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi. Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi.